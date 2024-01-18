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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 января 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 января

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за октябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за октябрь;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за октябрь;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за декабрь;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за декабрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за декабрь;

13:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за ноябрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за ноябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, предварительно;

18:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, предварительно;

N/A мск: Всемирный Экономический Форум в Давосе.

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