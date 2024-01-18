Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в декабре выросло на 1.9%

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в декабре выросло на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1495 тыс. в годовом исчислении против 1467 тыс. в ноябре (пересмотрено с 1460 тыс.).

Аналитики ожидали, что в декабре число выданных разрешений на строительство составит 1470 тыс.

По сравнению с декабрём 2022 года число выданных разрешений увеличилось на 6.1%.