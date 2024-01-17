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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2024 г.Объём промышленного производства в США в декабр...
17.01.2024 17:20

Объём промышленного производства в США в декабре вырос на 0.1%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в декабре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с декабрём 2022 года объём промышленного производства в США вырос на 1.0%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в декабре составил 78.6%, как и в ноябре (пересмотрен с 78.8%). Годом ранее - в декабре 2022 года показатель составлял 78.9%.

В среднем за 1972-2022 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.7%.

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