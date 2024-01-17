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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2024 г.Объём розничных продаж в США в декабре вырос на...
17.01.2024 16:34

Объём розничных продаж в США в декабре вырос на 0.6%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0.4% после его повышения на 0.3% в ноябре.

По сравнению с декабрём 2022 года розничные продажи выросли на 5.6%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в декабре вырос на 0.4% после повышения на 0.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя базовых продаж в декабре на 0.2%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 4.5%.

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