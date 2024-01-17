Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0.4% после его повышения на 0.3% в ноябре.
По сравнению с декабрём 2022 года розничные продажи выросли на 5.6%.
За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в декабре вырос на 0.4% после повышения на 0.2% месяцем ранее.
Аналитики прогнозировали рост показателя базовых продаж в декабре на 0.2%.
В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 4.5%.