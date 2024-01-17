Цены на импорт в США в декабре не изменились, цены на экспорт сократились на 0.9%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в декабре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.5% в ноябре (пересмотрено с -0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 0.6%.

По сравнению с декабрём 2022 года цены на импорт уменьшились на 1.6%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце упали на 0.9% после снижения на 0.9% в ноябре.

По сравнению с декабрём 2022 года цены на экспорт сократились на 3.2%.