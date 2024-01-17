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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2024 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
17.01.2024 18:07

Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре снизился на 0.1%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в ноябре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1% после его сокращения на 0.1% в октябре.

Объём продаж товарно-материальных запасов в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 1.1% в октябре (пересмотрен с -1.0%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.38 годом ранее.

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