Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре снизился на 0.1%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в ноябре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1% после его сокращения на 0.1% в октябре.

Объём продаж товарно-материальных запасов в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 1.1% в октябре (пересмотрен с -1.0%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.38 годом ранее.