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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2024 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
17.01.2024 18:07

Индекс деловой активности на рынке жилья США в январе превысил прогноз

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в январе вырос до 44 пунктов в сравнении с 37 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 39.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

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