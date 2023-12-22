Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре вырос на 5.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 2.4%.

В октябре объём заказов на товары длительного пользования снизился на 5.4%.

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в ноябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.1% после нулевого изменения в октябре.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в ноябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.6% в октябре (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.2%.