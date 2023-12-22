Личные доходы американских потребителей в ноябре увеличились на 0.4%, потребительские расходы выросли на 0.2%

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в октябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли также на 0.4% после повышения на 0.3% в октябре.

Личные расходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в октябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в ноябре на 0.3%.

Норма сбережений в ноябре составила 4.1% против 4.0% месяцем ранее.