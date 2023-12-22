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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 декабря 2023 г.Темпы роста инфляции в США в ноябре замедлились
сегодня 16:37

Темпы роста инфляции в США в ноябре замедлились

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В октябре базовая инфляция выросла на 0.1% (пересмотрено с +0.2%).

В годовом сравнении индекс core PCE в ноябре вырос на 3.2% в сравнении с +3.4% в октябре (пересмотрен с +3.5%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в ноябре вырос на 2.6% против 2.9% в октябре (пересмотрен с +3.0%).

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление в ноябре снизился на 0.1% после нулевого изменения в октябре.

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