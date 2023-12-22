Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (69.4) и составил 69.7.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 69.4.

В ноябре значение индекса составило 61.3.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце декабря составил 3.1%, как и в начале месяца, в сравнении с 4.5% в ноябре.