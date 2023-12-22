Продажи новых домов в США в ноябре сократились на 12.2% (расширенное сообщение)

Москва, 22 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в ноябре сократились на 12.2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 672 тыс. в октябре (пересмотрено с 679 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в ноябре число проданных новых домов составит 689 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с ноябрём 2022 года продажи новых домов выросли на 1.4%.

В целом, в прошлом месяце была продана 41 тыс. новых домов против 51 тыс. в октябре и 55 тыс. в сентябре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 500 тыс. до 749.0 тыс. долл (11 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 9 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (6 тыс. домов) и от 750 тыс. (3 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 434.7 тыс. долл против 414.9 тыс. в октябре и 427.4 тыс. в сентябре. В ноябре 2022 года медианная цена проданного дома составляла 462.3 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 488.9 тыс. долл против 498.5 тыс. в октябре и 515.6 тыс. в сентябре. В ноябре 2022 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 527.4 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец ноября составили 451 тыс. единиц против 440 тыс. в ноябре и 434 тыс. в сентябре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 9.2 месяца против 7.9 в октябре и 7.4 в сентябре.