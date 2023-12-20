Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в ноябре выросли на 0.8% (расширенное сообщение)

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в ноябре выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.82 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.77 млн домов.

По сравнению с ноябрём 2022 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 7.3%.

По данным ипотечной агентской компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 14 декабря достигла 6.95% годовых, опустившись ниже 7.0% впервые с 10 августа текущего года.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 387.6 тыс. долл, увеличившись на 4.0% в годовом сравнении. Абсолютный ценовой рекорд на уровне 413.8 тыс. долларов был зафиксирован в июне 2022 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу ноября составили 1.13 млн доступных покупателям домов, снизившись на 1.7% по сравнению с октябрём, но увеличившись на 0.9% в годовом сравнении.

В ноябре потребовалось бы 3.5 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.6 в предыдущем месяце и 3.3 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в ноябре в среднем составил 25 дней в сравнении с 23 месяцем ранее и 24 в ноябре 2022 года. При этом 62% проданных в прошлом месяце домов было реализовано менее чем через 30 дней после выхода на рынок.