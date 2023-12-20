Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 110.7 пункта против 101.0 месяцем ранее (пересмотрен со 102.0).

Аналитики прогнозировали декабрьский показатель на уровне 104.6.

Индекс оценки текущей ситуации в декабре повысился до 148.5 против 136.5 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 85.6 против 77.4 в ноябре.

Таким образом, индекс ожиданий превысил пороговую отметку 80 пунктов, движение ниже которой свидетельствует о предполагаемой рецессии в следующие 12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.