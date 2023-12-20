Курс доллара 90.4056   Курс евро 99.0480  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2023 г.Индекс потребительского доверия в США в декабре...
вчера 18:07

Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 110.7 пункта против 101.0 месяцем ранее (пересмотрен со 102.0).

Аналитики прогнозировали декабрьский показатель на уровне 104.6.

Индекс оценки текущей ситуации в декабре повысился до 148.5 против 136.5 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 85.6 против 77.4 в ноябре.

Таким образом, индекс ожиданий превысил пороговую отметку 80 пунктов, движение ниже которой свидетельствует о предполагаемой рецессии в следующие 12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

Другие новости

вчера
18:33
США назвали успехом "потолок цен" на нефть РФ, меняют механизм применения санкции - минфин
вчера
18:28
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в ноябре выросли на 0.8% (расширенное сообщение)
вчера
18:18
США распространили антироссийские санкции на 4 компании и один нефтетанкер – минфин
вчера
18:09
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в ноябре выросли на 0.8%
вчера
18:07
Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос
вчера
17:53
Рабочий механизм отслеживания алмазов из РФ на таможне внедрить затруднительно - эксперт
вчера
17:23
Апелляционный суд Британии отклонил иск активистов против властей из-за строительства АЭС
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.94 млн баррелей
вчера
16:45
Рубль немного снижается, обновляя в последние дни локальные минимумы
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.