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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2023 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.94 млн баррелей

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным в среду вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 15 декабря, выросли на 0.94 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.67 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 2.74 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.5 млн барр., запасы бензина выросли на 0.7 млн барр., запасы дистиллятов увеличились также на 0.7 млн барр.

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