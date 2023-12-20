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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2023 г. Дефицит платёжного баланса США в III квартал...
вчера 16:35

Дефицит платёжного баланса США в III квартале сократился на 7.6%

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в III квартале 2023 года сократился на 7.6% до 200.3 млрд долл в сравнении с дефицитом в 216.8 млрд долл во II квартале (пересмотрено с (-212.1) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с июля по октябрь текущего года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 197.0 млрд долл.

В соотношении с ВВП США дефицит платёжного баланса в III квартале составил 2.9% в сравнении с 3.2% во II квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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