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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 18:35

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.9 млн барр.

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 15 декабря, вырос на 2.9 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 2.7 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.5 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.6 млн барр., составив 352.5 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, увеличились на 1.7 млн барр. до 32.5 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.3 млн барр. в сутки против 13.1 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 15 декабря, выросли на 0.94 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.67 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 2.74 млн барр.

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