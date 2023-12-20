Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
16:30 мск: ВВП США, финал;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, финал;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;
18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.