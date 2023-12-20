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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:35

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

16:30 мск: ВВП США, финал;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США, финал;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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