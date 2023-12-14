Глава ФРС Джером Пауэлл: мы не хотим сделать ошибку, сохраняя ставки высокими слишком долго (ПОВТОР)

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 13 декабря, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что регуляторы сфокусированы на том, чтобы «не сделать ошибку», сохраняя ключевую ставку на высоком уровне слишком долго.

Напомним, по итогам состоявшегося 12-13 декабря заседания (Федерального Комитета по открытым рынкам FOMC) целевой диапазон по ставке был сохранён на уровне 5.25-5.50%, как и по итогам предыдущего заседания. Решение регуляторов совпало с рыночным прогнозом.

ФРС повышала учётные ставки с марта 2022 года. К тому моменту ключевая ставка находилась на уровне 0.25% в течение двух лет. За период с 16 марта 2022 года по 27 июля 2023 года ключевая ставка была повышена 11 раз.

По итогам декабрьского заседания FOMC медианный прогноз членов ФРС по ключевой ставке по сравнению с сентябрьской оценкой пересмотрен в сторону понижения на весь рассматриваемый горизонт планирования. Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2023 год понижен до 5.4% (ранее: 5.4-5.6%), на 2024 год - до 4.4-4.9% (ранее: 4.6-5.4%), на 2025 год - до 3.1-3.9% (ранее: 3.4-4.9%), на 2026 год - до 2.5-3.1% (ранее: 2.5-4.1%), на долгосрочную перспективу - до 2.5-3.0% (ранее: 2.5-3.3%).

По словам Пауэлла, регуляторы полагают, что «в этом цикле мы находимся на пиковых ставках или близки к ним», дальнейшее повышение ставки маловероятно, а начало снижения ставки, скорее всего, станет темой для дальнейшего обсуждения.

Вместе с тем он заявил о готовности ФРС ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП) в случае необходимости, например, если рост экономики превысит трендовые значения. По его словам, регуляторы «довольны прогрессом» в вопросе замедления инфляции, но ограничительная ДКП будет сохраняться до тех пор, пока не появится уверенность в поступательном снижении инфляции. Глава ФРС подтвердил намерение регуляторов действовать осторожно с учётом сохраняющейся неопределённости, добавив, что ФРС по-прежнему привержена возвращению инфляции к целевому уровню в 2%, но для этого потребуется время.

Пауэлл полагает, что недавнее снижение инфляции произошло благодаря значительному росту занятости, что привело к сужению разрыва между спросом и предложением на рынке труда, а также к замедлению темпов роста зарплат. По его словам, наблюдается существенное замедление экономической активности, в том числе на рынке жилой недвижимости. При этом более высокие процентные ставки приводят к замедлению прироста инвестиций в основной капитал предприятий.

Пауэлл отметил, что его надежды на уклонение экономики от рецессии пока оправдываются, но пока слишком рано объявлять о «мягкой посадке», поскольку вероятность наступления рецессии в следующем году всё ещё сохраняется.

Реакция фондовых индексов США на итоги заседания FOMC и комментарии главы Федрезерва оказалась позитивной. К закрытию торгов 13 декабря индексы S&P 500, DJIA и Nasdaq Composite подорожали на 1.4%.

Индекс доллара США к 24:00 мск снизился к отметке 102.9 (-0.93%), пара EUR/USD выросла от 1.0785 до 1.0882, пара USD/JPY снизилась от 145.22 до 142.99.

Доходность 2-летних казначейских облигаций упала на 25.2 б.п. до 4.477%, достигнув 6-месячного минимума. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 17.3 б.п. до 4.032%. Доходность 30-летних казначейских облигаций уменьшилась на 12.1 б.п. до 4.183%.