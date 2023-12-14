Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки на уровне 5.50% третий раз подряд (ПОВТОР)

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 13 декабря 2023 года.

Недавние индикаторы указывают, что рост экономической активности замедлился в сравнении с высокими темпами в III квартале. Прирост рабочих мест был меньше, чем в начале года, но остался сильным, а уровень безработицы сохранился низким. Инфляция ослабела относительно уровней прошлого года, но остаётся повышенной.

Банковская система США надёжна и устойчива. Более жёсткие финансовые и кредитные условия для домохозяйств и предприятий, вероятно, окажут давление на экономическую деятельность, наём сотрудников и инфляцию. Степень влияния этих факторов остаётся неопределённой. Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5.25-5.50%. Комитет продолжит оценку дополнительной информации и ее влияния на денежно-кредитную политику. При определении степени влияния любого дополнительного ужесточения политики, которое может быть уместным для возвращения инфляции к 2% со временем, Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, запаздывание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую деятельность, инфляцию, а также на развитие экономической и финансовой ситуации. В дополнение Комитет продолжит сокращение своих вложений в казначейские облигации, агентские бонды и в обеспеченные ипотечными активами агентские ценные бумаги, как это описано в ранее представленных планах. Комитет твёрдо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя монетарной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс монетарной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценка Комитета будет учитывать широкий спектр информации, в том числе данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Лиса Кук; Остан Гулсби; Патрик Харкер; Филип Джефферсон; Нил Кашкари; Адриана Куглер; Лори Коган; и Кристофер Уоллер.