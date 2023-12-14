Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 декабря

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
12:45 мск: ВВП Новой Зеландии;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;
03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;
03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;
03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;
10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;
11:30 мск Заявление Банка Швейцарии;
11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;
15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 мск: Письмо Банка Англии об инфляции;
16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;
16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Цены на импорт в США;
16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.