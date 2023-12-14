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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 декабря

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

12:45 мск: ВВП Новой Зеландии;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

11:30 мск Заявление Банка Швейцарии;

11:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Письмо Банка Англии об инфляции;

16:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

16:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Цены на импорт в США;

16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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