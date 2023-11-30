Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 86 тыс.

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 ноября, выросло на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 218 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 219 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 211 тыс., пересмотрено с 209 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 220 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 ноября, увеличилось на 86 тыс. и составило 1.927 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.840 млн до 1.841 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 28.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.866 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 ноября, выросло на 77.7 тыс. и составило 1.68 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.37 млн.