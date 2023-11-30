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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 ноября 2023 г.Личные доходы американских потребителей в октяб...
вчера 16:35

Личные доходы американских потребителей в октябре увеличились на 0.2%, потребительские расходы выросли на 0.2%

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в октябре выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в сентябре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.2%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.3% после нулевого изменения в сентябре (пересмотрено с -0.1%).

Личные расходы американских потребителей в октябре выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в сентябре.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в октябре на 0.2%.

Норма сбережений в октябре составила 3.8% против 3.7% месяцем ранее.

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