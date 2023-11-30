Темпы роста инфляции в США в октябре замедлились

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В сентябре базовая инфляция выросла на 0.3%.

В годовом сравнении индекс core PCE в октябре вырос на 3.5% в сравнении с +3.7% в сентябре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в октябре вырос на 3.0% против 3.4% в сентябре.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление в октябре не изменился в сравнении с +0.4% в сентябре.