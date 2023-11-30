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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 ноября 2023 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 18:19

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в октябре снизился на 1.5%

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в октябре снизился на 1.5% по сравнению с сентябрьским показателем, составив 71.4.

Индекс достиг минимального уровня за весь период его расчетов, начатых в 2001 году.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение индекса на 1.7%.

По сравнению с октябрём 2022 года индекс упал на 8.5%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в октябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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