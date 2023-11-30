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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 ноября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 декабря

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за октябрь;

11:00 мск: ВВП Швейцарии за III квартал;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за октябрь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за ноябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за октябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь, финал;

16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за ноябрь;

17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;

17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за ноябрь, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за ноябрь;

18:00 мск: Расходы на строительство в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за ноябрь;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за ноябрь.

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