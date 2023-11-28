Индекс потребительского доверия в США в ноябре умеренно вырос

Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в ноябре вырос до 102.0 пункта против 99.1 месяцем ранее (пересмотрен со 102.6).

Аналитики прогнозировали ноябрьский показатель на уровне 101.0.

Индекс оценки текущей ситуации в ноябре снизился до 138.2 против 138.6 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 77.8 против 72.7 в октябре.

Основываясь на исторических данных и сигналах, движение индекса ожиданий ниже 80 пунктов свидетельствует о предполагаемой рецессии в следующие 12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.