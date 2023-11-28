Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в сентябре вырос на 3.9%

Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, повысившись на 3.9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 4.0% в годовом сравнении после его роста на 2.2% в августе.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и на 4.8% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.7% с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 3.9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.