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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 ноября 2023 г. FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре вы...
вчера 17:13

FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 0.6%

Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.7% августе (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 0.4%.

По сравнению с сентябрём 2022 года индекс вырос на 6.1%, тогда как в августе годовое повышение показателя составило 5.6%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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