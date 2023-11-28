Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 ноября

Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;
04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;
09:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, финальный отчёт;
10:00 мск: Розничные продажи в Германии за октябрь;
10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за ноябрь;
11:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за ноябрь, предварительно;
12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за октябрь;
12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за октябрь;
12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за октябрь;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
16:30 мск: ВВП США за III квартал, предварительно;
16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;
16:30 мск: Платёжный баланс Канады за III квартал;
16:30 мск: Товарный торговый баланс США за октябрь;
16:30 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, предварительно;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, предварительно.