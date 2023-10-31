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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2023 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в августе вырос ...
вчера 16:10

FHFA: Индекс цен на дома в США в августе вырос на 0.6%

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в августе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.8% июле.

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 0.5%.

По сравнению с августом 2022 года индекс вырос на 5.6%, тогда как в июле годовое повышение показателя составило 4.6%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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