Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в августе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.8% июле.

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 0.5%.

По сравнению с августом 2022 года индекс вырос на 5.6%, тогда как в июле годовое повышение показателя составило 4.6%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.