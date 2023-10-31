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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2023 г. Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-...
вчера 16:09

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в августе вырос на 2.2%

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в августе вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, повысившись на 2.2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.8% в годовом сравнении после его роста на 0.1% в июле.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в августе вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и на 3.0% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в августе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.9% с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 2.6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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