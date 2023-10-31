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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 октября 2023 г.Индекс потребительского доверия в США в октябре...
вчера 17:11

Индекс потребительского доверия в США в октябре умеренно снизился

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 102.6 пункта против 104.3 месяцем ранее (пересмотрен со 103.0).

Аналитики прогнозировали октябрьский показатель на уровне 100.5.

Индекс оценки текущей ситуации в октябре упал до 143.1 против 146.2 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 75.6 против 76.4 в сентябре.

Основываясь на исторических данных и сигналах, движение индекса ожиданий ниже 80 пунктов свидетельствует о предполагаемой рецессии в следующие 12 месяцев.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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