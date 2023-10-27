Банк России повысил ставку до 15% и улучшил прогноз по приросту ВВП в 2023 году

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 27 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) до 15.00%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали повышение ставки 100 б.п. – с 13.00 до 14.00%.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия «значительным усилением» инфляционного давления в российской экономике, «устойчивым увеличением» внутреннего спроса, опережающего возможности предложения, повышенными инфляционными ожиданиями, высокими темпами роста кредитования и прогнозом более медленного, чем ожидалось, сокращения бюджетного стимулирования в ближайшие годы. При этом регулятор предположил, что потребуется продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике.

В новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики ЦБ прогнозирует средний уровень ключевой ставки в 2023 году на отметке 9.9% (сентябрьский прогноз: 9.6-9.7%). С учетом того, что с 1 января по 29 октября текущего года средняя ключевая ставка равна 8.8%, с 30 октября до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 15.0-15.2% (ранее: 13.0-13.6%). Прогноз по ставке на 2024 год повышен до 12.5-14.5% (ранее: 11.5-12.5%), прогноз на 2025 год - до 7.0-9.0% (ранее: 7.0-8.0%), прогноз на 2026 год - до 6.0-7.0% (ранее: 5.5-6.5%).

По данным ЦБ, на 23 октября годовой темп прироста потребительских цен составил 6.6% в сравнении с 6.0% в сентябре и 5.2% в августе. В среднем за III квартал рост цен с поправкой на сезонность составил 12.1% в пересчете на год (5.1% во II квартале). Показатель базовой инфляции увеличился до 9.6% (5.7% в II квартале). Согласно обновленному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 7.0-7.5% в 2023 году (ранее: 6.0-7.0%), снизится до 4.0-4.5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4.0% в дальнейшем.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия продолжили ужесточаться вслед за повышением ключевой ставки в июле-сентябре, ставки по кредитам, депозитам и доходности ОФЗ выросли. Форма кривой ОФЗ остается плоской, что указывает на умеренную жёсткость текущих денежно-кредитных условий. Вслед за ростом депозитных ставок увеличился приток средств населения в кредитные организации, продолжился переток средств с текущих счетов на срочные депозиты.

Повышение номинальных процентных ставок привело к замедлению роста необеспеченного потребительского кредитования. Вместе с тем сохраняются высокие темпы роста ипотечного кредитования благодаря большому объему выдач в рамках льготных госпрограмм. Высокой оставалась кредитная активность и в корпоративном сегменте, в том числе вследствие ожиданий будущих выплат по госконтрактам.

Банк России полагает, что в 2024 году проинфляционный эффект от более высокого бюджетного стимула на внутренний спрос будет компенсирован меньшим кредитным импульсом из-за ужесточения денежно-кредитной политики. В базовом сценарии Банк России прогнозирует замедление темпов прироста требований банковской системы к экономике до 5-10% в 2024 году с 17-20% в 2023 году.

По оценке Банка России, в III квартале экономическая активность росла быстрее, чем ожидалось. Уверенный рост внутреннего спроса происходит за счет расширения частного спроса при сохранении государственного спроса на высоком уровне и ожидаемом дополнительном увеличении бюджетного стимула. Значительный рост прибыли компаний и позитивные деловые настроения, в том числе из-за бюджетных стимулов, поддерживают высокий инвестиционный спрос.

Увеличение потребительской активности поддерживается ростом реальных заработных плат и высокими темпами кредитования. Повышенный спрос на импорт сохраняется, однако наблюдаются некоторые признаки его стабилизации. Регулятор полагает, что в ближайшие кварталы спрос на импорт в рублевом выражении продолжит подстраиваться к уже принятым решениям по ключевой ставке. Помимо внешних санкций на импорт, ключевое ограничение на стороне предложения связано с дефицитом трудовых ресурсов, невысокой географической и межотраслевой мобильностью рабочей силы.

В базовом сценарии ЦБ прогнозирует, что темпы роста ВВП составят 2.2-2.7% в 2023 году (предыдущий прогноз: 1.5-2.5%), 0.5-1.5% в 2024 году (прогноз без изменений), 1.0-2.0% в 2025 году (без изменений), 1.5-2.5% в 2026 году (без изменений).

Регулятор отметил проинфляционные риски со стороны внешних условий. Геополитическая напряженность, новые санкционные ограничения, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов могут оказать негативное влияние на условия внешней торговли и динамику валютного курса. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты могут также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики и дальнейшее усиление волатильности на мировых финансовых рынках.

Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии. Кроме того, рост цен на основные товары российского экспорта или увеличение физических объемов экспортных поставок могут привести к более крепкому курсу рубля.

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел другие параметры среднесрочного базового сценария на 2023-2026 г.г. В частности, регулятор ухудшил прогноз по динамике экспорта и импорта в 2023 году. ЦБ ожидает сокращения объемов экспорта на 9.2-10.7% (ранее: снижение на 7.0-10.0%) и рост импорта на 10.2-11.7% (ранее: 12.5-15.5%).

Прогноз профицита платежного баланса на 2023 год пересмотрен в сторону повышения до 60 млрд с 45 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 227 млрд в 2022 году), а прогноз торгового профицита пересмотрен до 122 млрд со 119 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 282 млрд в 2022 году). Прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2023 год повышен с 60 до 83 долларов за баррель, на 2024 год – с 60 до 80 долларов, на 2025 год – с 55 до 75 долларов, на 2026 год – с 55 до 70 долларов за баррель. В 2022 году средняя цена на нефть марки Urals составила 99 долларов за баррель.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в худшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2023 году вырастут на 5.5-6.5%, тогда как ранее предполагалось их повышение на 6.5-8.5%. Вместе с тем инвестиции в основной капитал, согласно прогнозу, в этом году могут вырасти на 7.2-8.7% (ранее: 2.0-5.0%).

Прогноз по приросту кредитования населения на 2023 год пересмотрен до 20-23% (ранее: 15-19%). Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, в этом году вырастет на 24-27% (ранее: 17-21%). Прогноз по расширению кредитования организаций на 2023 год пересмотрен до 16-19% (ранее: 14-18%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2023 году составит 18-21% (ранее: 18-22%), в 2024 году - 8-13% (без изменений), в 2025 году - 6-11% (без изменений), в 2026 году – 6-11% (без изменений).

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 декабря 2023 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.