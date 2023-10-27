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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 октября 2023 г.Темпы роста базовой инфляции в США в сентябре у...
сегодня 15:43

Темпы роста базовой инфляции в США в сентябре ускорились

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В августе базовая инфляция выросла на 0.1%.

В годовом сравнении индекс core PCE в сентябре вырос на 3.7% в сравнении с +3.8% в августе (пересмотрено с +3.9%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в сентябре вырос на 3.4%, как и в августе (пересмотрен с +3.5%).

По сравнению с августом головной индекс расходов на личное потребление в сентябре вырос на 0.4%, как и в августе.

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