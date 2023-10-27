Личные доходы американских потребителей в сентябре увеличились на 0.3%, потребительские расходы выросли на 0.7%

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в августе.

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились на 0.1% после снижения на 0.1% в августе (пересмотрено с -0.2%).

Личные расходы американских потребителей в сентябре выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в августе.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в сентябре на 0.5%.

Норма сбережений в сентябре составила 3.4% против 4.0% месяцем ранее.