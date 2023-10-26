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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:52

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 63 тыс.

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 октября, выросло на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 210 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 208 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 200 тыс., пересмотрено со 198 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 207.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 октября, увеличилось на 63 тыс. и составило 1.790 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.734 млн до 1.727 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 31.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.723 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 октября, сократилось на 12.9 тыс. и составило 1.566 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.222 млн.

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