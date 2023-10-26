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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 октября 2023 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:38

Объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 4.7%

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в сентябре вырос на 4.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.9%.

В августе объём заказов на товары длительного пользования сократился на 0.1% (пересмотрено с +0.1%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2% после его роста на 0.5% в августе (пересмотрено с +0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в сентябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.1% в августе (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.1%.

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