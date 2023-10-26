ЕЦБ приостановил ужесточение ДКП

Москва, 26 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 26 октября, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение сохранить ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Ключевая ставка рефинансирования оставлена на уровне 4.50%, ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 4.75%, ставка по депозитам – на уровне 4.00%.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

ЕЦБ объяснил решение р приостановке ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) тем, что, несмотря на «заметное» снижение инфляции в сентябре, она «останется слишком высокой в течение слишком долгого времени». Заявление регулятора о том, что предыдущие повышения ставок «оказывают сильное влияние на финансовые условия, ещё больше сокращая спрос и тем самым способствуя снижению инфляции», указывают на намерение ЕЦБ сделать паузу и оценить влияние на экономику предыдущих шагов по ставке.

Вместе с тем ЕЦБ предупредил о намерении сохранять ставки «на достаточно ограничительном уровне так долго, пока это необходимо», с тем, чтобы «обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%».

В заявлении также говорится, что портфель по программе APP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

Что касается программы антикризисной программы PEPP, запущенной в период пандемии, Совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с погашением, приобретенным в рамках программы, по крайней мере, до конца 2024 года.

В дополнение ЕЦБ сообщил, что с учетом возвращения банками кредитов, заимствованных в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III), Совет управляющих будет регулярно оценивать влияние этих операций на ДКП.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».