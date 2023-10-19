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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2023 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
сегодня 17:08

Индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре снизился на 0.7%

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре снизился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.5% в августе (пересмотрено с (-0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение сентябрьского показателя на 0.4%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов снизился на 3.4%.

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