Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 29 тыс.

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 октября, сократилось на 13 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 198 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 210 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 211 тыс., пересмотрено с 209 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 205.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 октября, увеличилось на 29 тыс. и составило 1.734 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.702 млн до 1.705 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 19 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.694 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 30 сентября, сократилось на 30.6 тыс. и составило 1.58 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.22 млн.