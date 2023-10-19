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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2023 г.American Airlines получила рекордную выручку
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American Airlines получила рекордную выручку

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines сообщила об убытках по итогам III квартала в размере 545 млн долл или 0.83 долл в расчете на одну акцию по сравнению с прибылью в размере 483 млн долл или 0.69 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.38 долл на акцию.

Доходы компании выросли на 0.1% до 13.48 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.25 долл на акцию и доход 13.51 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали.

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