Курс доллара 97.3724   Курс евро 102.9059  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2023 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
сегодня 17:15

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре сократились на 2% (расширенное сообщение)

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в сентябре сократились на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.96 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.89 млн домов.

По сравнению с сентябрём 2022 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 15.4%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 394.3 тыс. долл, увеличившись на 2.8% в годовом сравнении. Абсолютный ценовой рекорд на уровне 413.8 тыс. долларов был зафиксирован в июне 2022 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу сентября составили 1.13 млн доступных покупателям домов, расширившись на 2.7% по сравнению с августом, но сократившись на 8.1% в годовом сравнении. В сентябре потребовалось бы 3.4 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.3 в августе и 3.2 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в сентябре в среднем составил 21 день в сравнении с 20 днями в августе 19 в сентябре 2022 года. При этом 69% проданных в сентябре 2023 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

Другие новости

сегодня
19:00
Минск вводит контроль за отчуждением акций лицами из недружественных стран
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 октября
сегодня
18:09
Количество пятирублевых купюр в обращении в РФ за III квартал удвоилось – эксперт
сегодня
17:31
Динамика экспорта из Москвы в Иран остается положительной - директор МЭЦ
сегодня
17:15
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре сократились на 2% (расширенное сообщение)
сегодня
17:08
Индекс опережающих экономических индикаторов США в сентябре снизился на 0.7%
сегодня
17:06
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре сократились на 2%
сегодня
16:44
Рубль в четверг продолжает попытки укрепляться к доллару и юаню: доллар около 97 руб
сегодня
16:28
Осмотр места повреждения газопровода Balticconnector завершен - финская полиция
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.