Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 октября

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за август;
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за октябрь;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за август;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за сентябрь;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за август;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за сентябрь;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за август;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за август.