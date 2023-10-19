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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 октября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 20 октября

Москва, 19 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за август;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за октябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за август;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за август;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за сентябрь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за август;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за август.

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