Квартальная прибыль и выручка банка Goldman Sachs снизились, но превзошли ожидания аналитиков

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sachs сообщил о снижении прибыли по итогам III квартала текущего года на 33% до 2.1 млрд долл или 5.47 долл на акцию по сравнению с 2.96 млрд долл или 8.25 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выручка банка сократилась до 11.8 млрд долл по сравнению с 11.98 млрд долл за аналогичный периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sachs на уровне 5.42 долл на акцию и выручку в размере 11.15 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подорожали на 0.2%.