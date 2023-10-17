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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2023 г.Квартальная прибыль и выручка банка Goldman Sac...
вчера 15:15

Квартальная прибыль и выручка банка Goldman Sachs снизились, но превзошли ожидания аналитиков

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sachs сообщил о снижении прибыли по итогам III квартала текущего года на 33% до 2.1 млрд долл или 5.47 долл на акцию по сравнению с 2.96 млрд долл или 8.25 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выручка банка сократилась до 11.8 млрд долл по сравнению с 11.98 млрд долл за аналогичный периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sachs на уровне 5.42 долл на акцию и выручку в размере 11.15 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подорожали на 0.2%.

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