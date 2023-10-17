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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2023 г.Объём промышленного производства в США в сентяб...
вчера 16:25

Объём промышленного производства в США в сентябре вырос на 0.3%

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевой динамики в августе (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали сохранение сентябрьского показателя без изменений.

По сравнению с сентябрём 2022 года объём промышленного производства в США расширился на 0.1%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в сентябре составил 79.7% против 79.5% в августе (пересмотрен с 79.7%). Годом ранее - в сентябре 2022 года показатель составлял 80.8%.

В среднем за 1972-2022 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.7%.

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