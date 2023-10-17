Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после его увеличения на 0.8% в августе (пересмотрено с +0.6%).

По сравнению с сентябрём 2022 года розничные продажи выросли на 3.8%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 0.6% после повышения на 0.9% месяцем ранее (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост показателя базовых продаж в сентябре на 0.2%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 3.2%.