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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2023 г.Объём розничных продаж в США в сентябре вырос н...
вчера 15:34

Объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.7%

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после его увеличения на 0.8% в августе (пересмотрено с +0.6%).

По сравнению с сентябрём 2022 года розничные продажи выросли на 3.8%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 0.6% после повышения на 0.9% месяцем ранее (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост показателя базовых продаж в сентябре на 0.2%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 3.2%.

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