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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2023 г.Квартальная прибыль Lockheed Martin сократилась
вчера 15:00

Квартальная прибыль Lockheed Martin сократилась

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил, что по итогам III квартала текущего года прибыль сократилась до 1.7 млрд долл или 6.73 долл на акцию в сравнении с 1.8 млрд долл или 6.71 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка увеличилась на 2% до 16.9 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 6.67 долл на акцию и доход в размере 16.7 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 0.7%.

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