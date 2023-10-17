Квартальная прибыль Bank of America выросла на 10% и превзошла ожидания аналитиков

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в понедельник сообщил о росте прибыли в III квартале 2023 года до 7.8 млрд долл или 0.9 долл на акцию по сравнению c 7.1 млрд или 0.81 долл на акцию годом ранее.

Доходы увеличилась на 3% до 25.2 млрд долл по сравнению с 24.5 млрд за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.83 долл на акцию и доход в размере 25.1 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подорожали на 0.3%.