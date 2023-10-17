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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2023 г.Прибыль Johnson & Johnson оказалась лучше прогн...
вчера 14:15

Прибыль Johnson & Johnson оказалась лучше прогноза аналитиков

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о снижении чистой прибыли по итогам III квартала 2023 года до 4.31 млрд долл или 1.69 долл на акцию в сравнении с 4.31 млрд долл или 1.62 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль увеличилась на 19.3% и составила 2.66 долл на акцию.

Доходы компании увеличились на 6.8% до 21.35 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 2.52 долл на акцию и выручку в размере 21.04 млрд долл.

Компания повысила свой прогноз по прибыли на акцию в 2023 году до диапазона 10.07-10.13 долл на акцию по сравнению с 10.00-10.1 долл согласно прогнозам ранее. Годовой объем продаж крмпания прогнозирует в рамках диапазона 83.6-84.0 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подорожали на 0.8%.

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